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Тючкалов Ефим Андреевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: Тючкалов Андрей -

Мать: не указана

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Тючкалов Сидор Ефимович

Мать ребёнка: - Васса -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: Тючкалова Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: - Васса -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Тючкалов Савва Ефимович

Мать ребёнка: - Васса -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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