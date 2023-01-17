Тючкалов Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.
Отец: Тючкалов Андрей -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Мать ребёнка: - Васса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: Тючкалова Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: - Васса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Мать ребёнка: - Васса -
Смерть
Неизвестно