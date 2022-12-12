- Ховронья -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Тючкалова Марья Сидоровна
Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.
Сын: Тючкалов Георгий Сидорович
Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Тючкалов Гавриил Сидорович
Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тючкалова Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович
Смерть
Неизвестно