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- Ховронья -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Тючкалова Марья Сидоровна

Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.

Сын: Тючкалов Георгий Сидорович

Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Тючкалов Гавриил Сидорович

Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тючкалова Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Тючкалов Сидор Ефимович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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