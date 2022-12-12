Мельникова Анисия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1831 и 1832 ст.
Дата смертиМежду 1901 и 1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832 ст.
Отец: Мельников Емельян -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Тючкалов Прокопий Георгиевич
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Дочь: Тючкалова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Сын: Тючкалов Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Бракосочетание
08.11.1849
Бракосочетание
08.11.1849
Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.
Сын: Чучкалов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Рождение ребёнка
29.12.1857 ст.
Сын: Тючкалов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.
Дочь: Тючкалова Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович
Смерть
Между 1901 и 1914