Мельникова Анисия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Анисия Емельяновна

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Место рождения

Глушонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1831 и 1832 ст.

Дата смерти

Между 1901 и 1914

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832 ст.

Отец: Мельников Емельян -

Мать: не указана

Глушонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Тючкалов Прокопий Георгиевич

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Дочь: Тючкалова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Сын: Тючкалов Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.11.1849

Муж: Тючкалов Георгий Сидорович

Бракосочетание
08.11.1849

Муж: Тючкалов Георгий Сидорович

Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.

Сын: Чучкалов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1857 ст.

Сын: Тючкалов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1859 ст.

Дочь: Тючкалова Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Тючкалов Георгий Сидорович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1901 и 1914
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