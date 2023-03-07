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Чучкалов Михаил Георгиевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.09.1850 ст.

Дата смерти

Около 1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1850 ст.

Отец: Тючкалов Георгий Сидорович

Мать: Мельникова Анисия Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.

Сын: Чучкалов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: - Стефанида Фомина

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.

Сын: Чучкалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: - Стефанида Фомина

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Сын: Тючкалов Григорий' Михайлович

Мать ребёнка: - Стефанида Фомина

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1884 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.

Сын: Чучкалов Василий Михайлович

Мать ребёнка: - Стефанида Фомина

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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