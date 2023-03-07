Чучкалов Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1850 ст.
Дата смертиОколо 1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1850 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.
Сын: Чучкалов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: - Стефанида Фомина
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.
Мать ребёнка: - Стефанида Фомина
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.
Сын: Тючкалов Григорий' Михайлович
Мать ребёнка: - Стефанида Фомина
Смерть
Около 1884 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.
Сын: Чучкалов Василий Михайлович
Мать ребёнка: - Стефанида Фомина