- Стефанида Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Стефанида Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1901 и 1914

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Фома -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.

Сын: Чучкалов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.

Сын: Чучкалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Сын: Тючкалов Григорий' Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.

Сын: Чучкалов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1885 и 1891

Муж: Кривошеин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Кривошеин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Петрович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1901 и 1914
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