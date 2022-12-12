- Стефанида Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1901 и 1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Фома -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.
Сын: Чучкалов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.
Сын: Тючкалов Григорий' Михайлович
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.
Сын: Чучкалов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Георгиевич
Бракосочетание
Между 1885 и 1891
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Сын: Кривошеин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Петрович
Смерть
Между 1901 и 1914