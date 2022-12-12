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Чучкалов Иван Михайлович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.04.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877 ст.

Отец: Чучкалов Михаил Георгиевич

Мать: - Стефанида Фомина

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.01.1899

Жена: Чучкалова Надежда Михайловна

Бракосочетание
10.01.1899

Жена: Чучкалова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1899 ст.

Сын: Чучкалов Александр' Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Сын: Чучкалов Александр' Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.

Дочь: Чучкалова Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.

Сын: Чучкалов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.

Дочь: Чучкалова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1905 ст.

Дочь: Чучкалова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Сын: Тючкалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тючкалова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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