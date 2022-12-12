Чучкалов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.04.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1877 ст.
Отец: Чучкалов Михаил Георгиевич
Мать: - Стефанида Фомина
Бракосочетание
10.01.1899
Бракосочетание
10.01.1899
Рождение ребёнка
30.08.1899 ст.
Сын: Чучкалов Александр' Иванович
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.
Сын: Чучкалов Александр' Иванович
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.
Дочь: Чучкалова Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.
Сын: Чучкалов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.
Дочь: Чучкалова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
16.11.1905 ст.
Дочь: Чучкалова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Сын: Тючкалов Василий Иванович
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тючкалова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Чучкалова Надежда Михайловна