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Тючкалов Василий Иванович

Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Вычислено 1907 ст.

Отец: Чучкалов Иван Михайлович

Мать: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния