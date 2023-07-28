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Тючкалов Василий Иванович
Тючкалов Василий Иванович
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Место рождения
Объезжего Луки Тючкалова
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
Вычислено 1907 ст.
Пол
Мужской
Отец
Чучкалов Иван Михайлович
1877 г.р.
Мать
Чучкалова Надежда Михайловна
Вычислено 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Вычислено 1907 ст.
Отец:
Чучкалов Иван Михайлович
Мать:
Чучкалова Надежда Михайловна
Объезжего Луки Тючкалова
, Вятский уезд, Вятская губерния
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