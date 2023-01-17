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Тючкалова Надежда Ивановна

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чучкалов Иван Михайлович

Мать: Чучкалова Надежда Михайловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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