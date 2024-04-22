Стас (Грин-Яценко) Ольга Нестеровна
Место рождения
Дата рождения11.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1849
Отец: Грин Нестор Андреевич
Мать: Грин Татьяна Никитична
Бракосочетание
28.10.1873
Рождение ребёнка
07.05.1877
Сын: Стас Иван Иванович
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
07.10.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
24.04.1882
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
24.04.1884
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
06.01.1887
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.07.1889
Дочь: Сипливец Иулитта Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.02.1892
Дочь: Косьян Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно