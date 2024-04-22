Стас (Грин-Яценко) Ольга Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стас (Грин-Яценко) Ольга Нестеровна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

11.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1849

Отец: Грин Нестор Андреевич

Мать: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1877

Сын: Стас Иван Иванович

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1882

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1884

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1887

Сын: Стас Емельян Иванович

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1889

Дочь: Сипливец Иулитта Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1892

Дочь: Косьян Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Пантелеймонович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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