Грин Нестор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1847
Дочь: Грин-Яценко Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
11.07.1849
Дочь: Стас Ольга Нестеровна
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
14.08.1851
Дочь: Грин-Яценко Мария Нестеровна
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
27.01.1854
Дочь: Борисенко Ксения Нестеровна
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Павленко Мелания Нестеровна
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
24.10.1859
Сын: Грин-Яценко Яков Нестерович
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
29.07.1862
Сын: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
09.09.1865
Сын: Грин-Яценко Аким Нестерович
Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно