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Грин Нестор Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1847

Дочь: Грин-Яценко Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1849

Дочь: Стас Ольга Нестеровна

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1851

Дочь: Грин-Яценко Мария Нестеровна

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1854

Дочь: Борисенко Ксения Нестеровна

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Павленко Мелания Нестеровна

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1859

Сын: Грин-Яценко Яков Нестерович

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1862

Сын: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1865

Сын: Грин-Яценко Аким Нестерович

Мать ребёнка: Грин Татьяна Никитична

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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