Стас Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1877
Отец: Стас Иван Пантелеймонович
Мать: Стас Ольга Нестеровна
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Стас Иван Иванович
Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Стас Павел Иванович
Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Стас Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Стас Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стас Татьяна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно