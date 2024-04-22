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Стас Иван Иванович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1877

Отец: Стас Иван Пантелеймонович

Мать: Стас Ольга Нестеровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Стас Иван Иванович

Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Стас Павел Иванович

Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Стас Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Стас Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Стас Татьяна Прокофьевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стас Татьяна Прокофьевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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