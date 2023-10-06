Стас Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стас Татьяна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Стас Иван Иванович

Отец ребёнка: Стас Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Стас Павел Иванович

Отец ребёнка: Стас Иван Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Стас Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Стас Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Стас Иван Иванович

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стас Иван Иванович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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