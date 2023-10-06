Стас Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Стас Иван Иванович
Отец ребёнка: Стас Иван Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Стас Павел Иванович
Отец ребёнка: Стас Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Стас Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Стас Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Стас Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стас Иван Иванович
Смерть
Неизвестно