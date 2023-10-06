Стас Емельян Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Отец: Стас Иван Пантелеймонович
Мать: Стас Ольга Нестеровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1918
Жена: Стас Домникия Семеновна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1918
Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1920
Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1924
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно