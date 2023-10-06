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Стас Емельян Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: Стас Иван Пантелеймонович

Мать: Стас Ольга Нестеровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Стас Домникия Семеновна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Стас Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1920

Сын: Стас Иван Емельянович

Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1924

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Стас Домникия Семеновна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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