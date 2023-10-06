Стас (Шекера) Домникия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
27.10.1918
Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1920
Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1924
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Стас Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович
Смерть
Неизвестно