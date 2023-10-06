Стас (Шекера) Домникия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стас (Шекера) Домникия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Стас Емельян Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Стас Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1920

Сын: Стас Иван Емельянович

Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1924

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Стас Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Стас Емельян Иванович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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