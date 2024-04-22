Сипливец (Стас) Иулитта Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1889
Отец: Стас Иван Пантелеймонович
Мать: Стас Ольга Нестеровна
Бракосочетание
04.11.1918
Рождение ребёнка
24.01.1924
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Сипливец Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.12.1924
Сын: Сипливец Василий Степанович
Отец ребёнка: Сипливец Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно