Сипливец (Стас) Иулитта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец (Стас) Иулитта Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

12.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1889

Отец: Стас Иван Пантелеймонович

Мать: Стас Ольга Нестеровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1918

Муж: Сипливец Степан Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Сипливец Степан Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1924

Сын: Сипливец Василий Степанович

Отец ребёнка: Сипливец Степан Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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