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Парфенов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Омская обл.Большереченский район д.Вознесенка

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

02.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.45

Жена: Парфенова Софья Григорьевна

д.Вознесенка
Рождение
03.01.1926

Отец: Парфенов Василий Егорович

Мать: Парфенова Васса Афанасьевна

Омская обл.Большереченский район д.Вознесенка
Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Парфенова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Ланшакова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Парфенов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Зверева Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1962

Дочь: Василькова Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
02.07.2012
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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