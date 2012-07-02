Парфенов Геннадий Васильевич
Место рожденияОмская обл.Большереченский район д.Вознесенка
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти02.07.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.45
д.Вознесенка
Рождение
03.01.1926
Омская обл.Большереченский район д.Вознесенка
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Парфенова Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Ланшакова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Парфенов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Зверева Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1962
Дочь: Василькова Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Парфенова Софья Григорьевна
Смерть
02.07.2012