Парфенова (Одинцова) Софья Григорьевна
Место рожденияд.Вознесенка
Дата рождения14.02.1926
Дата смерти06.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.45
д.Вознесенка
Рождение
14.02.1926
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Парфенова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Ланшакова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Парфенов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Зверева Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1962
Дочь: Василькова Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич
Смерть
06.07.2000
р.пБольшеречье