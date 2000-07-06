Парфенова (Одинцова) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Одинцова) Софья Григорьевна

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Место рождения

д.Вознесенка

Дата рождения

14.02.1926

Дата смерти

06.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.45

Муж: Парфенов Геннадий Васильевич

д.Вознесенка
Рождение
14.02.1926

Отец: Одинцов Григорий Михайлович

Мать: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Парфенова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Ланшакова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Парфенов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Зверева Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1962

Дочь: Василькова Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Парфенов Геннадий Васильевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
06.07.2000
р.пБольшеречье
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