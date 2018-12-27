Ланшакова (Парфенова) Светлана Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти27.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Рождение ребёнка
11.03.1974
Сын: Ананьев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ананьев Николай
Рождение ребёнка
23.11.1983
Сын: Ланшаков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ланшаков Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2018