Ланшакова (Парфенова) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланшакова (Парфенова) Светлана Геннадьевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

27.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Парфенов Геннадий Васильевич

Мать: Парфенова Софья Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.03.1974

Сын: Ананьев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ананьев Николай

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.11.1983

Сын: Ланшаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ланшаков Михаил Филиппович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланшаков Михаил Филиппович

Смерть
27.12.2018
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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