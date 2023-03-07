Ананьев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Алексей Николаевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

11.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1974

Отец: Ананьев Николай

Мать: Ланшакова Светлана Геннадьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.01.1997

Сын: Ананьев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Ананьева Светлана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.04.2016

Сын: Ананьева Артем Алексеевич

Мать ребёнка: Ананьева Наталья

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Светлана

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