Ананьев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1974
Отец: Ананьев Николай
Рождение ребёнка
09.01.1997
Сын: Ананьев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Ананьева Светлана
Рождение ребёнка
26.04.2016
Сын: Ананьева Артем Алексеевич
Мать ребёнка: Ананьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Светлана