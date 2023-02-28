Василькова (Парфенова) Лариса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова (Парфенова) Лариса Геннадьевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962

Отец: Парфенов Геннадий Васильевич

Мать: Парфенова Софья Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
24.07.1982

Муж: Васильков Александр Михайлович

р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Кулагина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Васильков Александр Михайлович

р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
03.01.1987

Сын: Васильков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Васильков Александр Михайлович

р.п.Большеречье
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