Василькова (Парфенова) Лариса Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962
Бракосочетание
24.07.1982
р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Кулагина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Васильков Александр Михайлович
р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
03.01.1987
Сын: Васильков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Васильков Александр Михайлович
р.п.Большеречье