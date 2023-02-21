Васильков Александр Михайлович
Место рожденияр.п.Большеречье
Дата рождения22.09.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959
Отец: Васильков Михаил Андронович
Мать: не указана
р.п.Большеречье
Бракосочетание
24.07.1982
р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Кулагина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Василькова Лариса Геннадьевна
р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
03.01.1987
Сын: Васильков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Василькова Лариса Геннадьевна
р.п.Большеречье