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Васильков Александр Михайлович

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Место рождения

р.п.Большеречье

Дата рождения

22.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959

Отец: Васильков Михаил Андронович

Мать: не указана

р.п.Большеречье
Бракосочетание
24.07.1982

Жена: Василькова Лариса Геннадьевна

р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Кулагина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Василькова Лариса Геннадьевна

р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
03.01.1987

Сын: Васильков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Василькова Лариса Геннадьевна

р.п.Большеречье
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