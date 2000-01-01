Васильков Михаил Андронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильков Михаил Андронович

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Место рождения

д.Вознесенка

Дата рождения

18.09.1926

Дата смерти

02.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Васильков Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.06.1987
р.п.Большеречье
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