Васильков Михаил Андронович
Место рожденияд.Вознесенка
Дата рождения18.09.1926
Дата смерти02.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Васильков Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
р.п.Большеречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.06.1987
р.п.Большеречье