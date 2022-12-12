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Одинцов Григорий Михайлович

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Место рождения

Лавриненки, Хлыстовская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

06.02.1896

Дата смерти

20.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Лавриненки, Хлыстовская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Парфенова Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
1928

Сын: Одинцев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцева Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпетер Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна

Смерть
20.08.1974
р.п.Большеречье
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