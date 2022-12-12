Одинцов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.02.1896
Дата смерти20.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Парфенова Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
1928
Сын: Одинцев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцева Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпетер Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Ивановна
Смерть
20.08.1974
р.п.Большеречье