Одинцев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцев Николай Григорьевич

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Место рождения

д.Вознесенка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Григорий Михайлович

Мать: Одинцова Татьяна Ивановна

д.Вознесенка
Рождение ребёнка
21.01.1957

Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гуржей Вера

с.Горьковское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

г.Мелитополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуржей Вера

Смерть
Неизвестно
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