Одинцев Николай Григорьевич
Место рожденияд.Вознесенка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Вознесенка
Рождение ребёнка
21.01.1957
Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гуржей Вера
с.Горьковское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
г.Мелитополь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуржей Вера
Смерть
Неизвестно