Парфенов Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти24.06.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: Парфенов Егор Наумович
Мать: не указана
родился-Могилевская губ.,с.Бекезово, написано в документах, но согласно справки переселенца Бекедово проживал-Вознесенка, Большереченский район, Омская обл.
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Парфенов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Парфенова Васса Афанасьевна
Омская обл.Большереченский район д.Вознесенка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1943
Омск, город Омск, Омская область
расстрелян в заключении, реабилитирован,умер в тюрьме№1 захоронение г.Омск старо-северное кладбище