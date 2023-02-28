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Парфенов Василий Егорович

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Место рождения

Бекедово, Хлыстовская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

24.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Парфенов Егор Наумович

Мать: не указана

Бекедово, Хлыстовская волость, Оршанский уезд
родился-Могилевская губ.,с.Бекезово, написано в документах, но согласно справки переселенца Бекедово проживал-Вознесенка, Большереченский район, Омская обл.
Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Парфенов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Парфенова Васса Афанасьевна

Омская обл.Большереченский район д.Вознесенка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Васса Афанасьевна

Смерть
24.06.1943
Омск, город Омск, Омская область
расстрелян в заключении, реабилитирован,умер в тюрьме№1 захоронение г.Омск старо-северное кладбище
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