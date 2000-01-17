Миронова (Петлина) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Петлина) Валентина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1927

Дата смерти

17.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927

Отец: Петлин (Садовский) Константин Иванович

Мать: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Бахтина (Миронова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
30.03.1955

Дочь: Полуботко (Миронова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1956

Сын: Миронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Миронов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Миронов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1962

Сын: Миронов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
05.09.1965

Сын: Миронов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1967

Дочь: Миронова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.07.1968

Сын: Миронов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1970

Дочь: Филоненко (Миронова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич

Смерть
17.01.2000

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