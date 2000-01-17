Миронова (Петлина) Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1927
Дата смерти17.01.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Бахтина (Миронова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1955
Дочь: Полуботко (Миронова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1956
Сын: Миронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Миронов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Миронов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1962
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
05.09.1965
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1967
Дочь: Миронова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1968
Сын: Миронов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1970
Дочь: Филоненко (Миронова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Андреевич
Смерть
17.01.2000