Петлин (Садовский) Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садовский Иван Савельевич
Мать: Садовская Апросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомнящих (Петлина) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петлин Вениамин Константинович
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петлин Александр Константинович
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петлин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
21.12.1919
Сын: Петлин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Миронова (Петлина) Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
15.10.1929
Дочь: Петлина Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно