Петлин (Садовский) Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлин (Садовский) Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садовский Иван Савельевич

Мать: Садовская Апросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомнящих (Петлина) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин Вениамин Константинович

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин Александр Константинович

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
21.12.1919

Сын: Петлин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Миронова (Петлина) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
15.10.1929

Дочь: Петлина Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Петлина (Абакумова) Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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