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Миронов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1956

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956

Отец: Миронов Николай Андреевич

Мать: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Алёна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.02.2012