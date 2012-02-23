Миронов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1956
Дата смерти23.02.2012
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Алёна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.02.2012