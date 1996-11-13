Миронов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1925
Дата смерти13.11.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925
Отец: Миронов Андрей
Рождение ребёнка
30.03.1955
Дочь: Полуботко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
25.07.1956
Сын: Миронов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Миронов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Миронов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
05.09.1965
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
29.07.1968
Сын: Миронов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
20.09.1970
Дочь: Филоненко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна
Смерть
13.11.1996