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Миронов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1925

Дата смерти

13.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925

Отец: Миронов Андрей

Мать: Яковлева Устинья Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1955

Дочь: Полуботко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
25.07.1956

Сын: Миронов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Миронов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Миронов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
05.09.1965

Сын: Миронов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
29.07.1968

Сын: Миронов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
20.09.1970

Дочь: Филоненко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Константиновна

Смерть
13.11.1996
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