Бахтина (Миронова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1954
Рождение ребёнка
06.07.1976
Сын: Бахтин Александр Викторович
Отец ребёнка: Бахтин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1982
Отец ребёнка: Бахтин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1985
Дочь: Ульянова (Бахтина) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Бахтин Виктор Алексеевич