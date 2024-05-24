Миронов Андрей Парфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова (Миронова) Альбина Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернева (Миронова) Ия Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна
Рождение ребёнка
29.10.1925
Сын: Миронов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна
Смерть
Неизвестно