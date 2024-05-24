Миронов Андрей Парфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Андрей Парфирьевич

Миронов Андрей Парфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова (Миронова) Альбина Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернева (Миронова) Ия Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Метеор Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна

Рождение ребёнка
29.10.1925

Сын: Миронов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева Устинья Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.