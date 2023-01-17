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Самороков Гавриил

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Место рождения

Кубасово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

30.01.1907

Дата смерти

12.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1907

Отец: Самороков Фёдор

Мать: Саморокова Ольга

Кубасово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1933

Сын: Самороков Юрий

Мать ребёнка: Саморокова Клавдия

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саморокова Клавдия

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
06.10.1977

Жена: Саморокова Клавдия

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
12.11.1980
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Тромб в сердце
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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