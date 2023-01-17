Самороков Гавриил
Место рождения
Дата рождения30.01.1907
Дата смерти12.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1907
Отец: Самороков Фёдор
Мать: Саморокова Ольга
Рождение ребёнка
09.09.1933
Сын: Самороков Юрий
Мать ребёнка: Саморокова Клавдия
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саморокова Клавдия
Бракосочетание
06.10.1977
Жена: Саморокова Клавдия
Смерть
12.11.1980
Причина смерти: Тромб в сердце
Похороны
Неизвестно