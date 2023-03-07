Саморокова (Вертячева) Клавдия
Место рождения
Дата рождения19.11.1909
Дата смерти06.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909
Отец: Вертячев Аким (Еким)
Мать: Вертячева Матрена
Рождение ребёнка
09.09.1933
Сын: Самороков Юрий
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1941
Дочь: Бушмина Эльвира
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Бракосочетание
06.10.1977
Муж: Самороков Гавриил
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
среднее ( 9 классов)
Смерть
06.04.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно