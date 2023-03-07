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Саморокова (Вертячева) Клавдия

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

19.11.1909

Дата смерти

06.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909

Отец: Вертячев Аким (Еким)

Мать: Вертячева Матрена

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1933

Сын: Самороков Юрий

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1941

Дочь: Бушмина Эльвира

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
06.10.1977

Муж: Самороков Гавриил

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
среднее ( 9 классов)
Смерть
06.04.1991
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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