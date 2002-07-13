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Самороков Юрий

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.09.1933

Дата смерти

13.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1933

Отец: Самороков Гавриил

Мать: Саморокова Клавдия

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саморокова Нина

Рождение ребёнка
21.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саморокова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморокова Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Макаровка, Саровская волость, Иманский уезд
Высшее военно-морское училище
Смерть
13.07.2002
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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