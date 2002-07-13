Самороков Юрий
Место рождения
Дата рождения09.09.1933
Дата смерти13.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1933
Отец: Самороков Гавриил
Мать: Саморокова Клавдия
Рождение ребёнка
02.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саморокова Нина
Рождение ребёнка
21.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саморокова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саморокова Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Макаровка, Саровская волость, Иманский уезд
Высшее военно-морское училище
Смерть
13.07.2002
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно