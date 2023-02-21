Вертячева (Черных) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти16.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Черных Захар
Мать: Черных Анна
Рождение ребёнка
04.01.1907
Сын: Вертячев Степан
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Саморокова Клавдия
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Москалева Мария
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: Рево Антонина (Нина)
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Рождение ребёнка
22.10.1919
Дочь: Вертячева Пелагея (Поля)
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертячев Никифор
Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вертячев Аким (Еким)
Смерть
16.01.1949
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно