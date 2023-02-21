Вертячева (Черных) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВертячева (Черных) Матрена

Вертячева (Черных) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

16.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Черных Захар

Мать: Черных Анна

Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Вертячев Степан

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Саморокова Клавдия

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Москалева Мария

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: Рево Антонина (Нина)

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1919

Дочь: Вертячева Пелагея (Поля)

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертячев Никифор

Отец ребёнка: Вертячев Аким (Еким)

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертячев Аким (Еким)

Смерть
16.01.1949
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close