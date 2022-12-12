Саморокова Ольга
Место рождения
Дата рождения01.07.1873
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
21.03.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Самороков Фёдор
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дикарева Анна
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
25.02.1905
Сын: Самороков Константин
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Самороков Гавриил
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
17.12.1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
1912
Сын: Самороков Леонид
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самороков Василий
Отец ребёнка: Самороков Фёдор
Смерть
1924