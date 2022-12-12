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Саморокова Ольга

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Место рождения

Безгузово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

01.07.1873

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1873

Отец: Фёдор

Мать: Екатерина

Безгузово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
21.03.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Самороков Фёдор

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Кубасово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дикарева Анна

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Самороков Константин

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Самороков Гавриил

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Кубасово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
1912

Сын: Самороков Леонид

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самороков Василий

Отец ребёнка: Самороков Фёдор

Смерть
1924
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