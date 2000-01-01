Гаврилова (Зайцева) Глафира Григорьевна
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха
Бракосочетание
1921
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мазуева Евстолия Леонидовна
Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гаврилов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Вологодская обл., г. Харовск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно