Гаврилова (Зайцева) Глафира Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Зайцева) Глафира Григорьевна

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Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зайцев Григорий Иванович

Мать: Зайцева Анастасия Парменова

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха
Бракосочетание
1921

Муж: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мазуева Евстолия Леонидовна

Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гаврилов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1939

Сын: Гаврилов Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Вологодская обл., г. Харовск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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