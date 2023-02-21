Зайцев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гаврилова Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Парменова
Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Парменова
Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1944