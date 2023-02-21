Зайцев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1944

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гаврилова Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Парменова

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), Ильинская вол. (Ильинский с/с), д. Терешиха
Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Парменова

Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анастасия Парменова

Смерть
Между 1941 и 1944
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