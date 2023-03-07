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Гаврилов Леонид Евгеньевич

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Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гаврилов Евгений Александрович

Мать: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1921

Жена: Гаврилова Глафира Григорьевна

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мазуева Евстолия Леонидовна

Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гаврилов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна

Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1939

Сын: Гаврилов Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна

Вологодская обл., г. Харовск
Смерть
1949
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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