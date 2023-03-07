Гаврилов Леонид Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
1921
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мазуева Евстолия Леонидовна
Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гаврилов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна
Вологодская обл., Харовский р-н, Ильинский с/с, д. Куричиха
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Гаврилова Глафира Григорьевна
Вологодская обл., г. Харовск
Смерть
1949
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область