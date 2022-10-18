Зайцева Анастасия Парменова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гаврилова (Зайцева) Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно