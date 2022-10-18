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Зайцева Анастасия Парменова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гаврилова (Зайцева) Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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