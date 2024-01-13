Богач (Рябцева) Мария Филипповна
Место рождениязаст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения14.07.1884
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884
Отец: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Богач Леон Петрович
Отец ребёнка: Богач Пётр Стефанович
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Богач Пётр Стефанович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961