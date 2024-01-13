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Богач (Рябцева) Мария Филипповна

Место рождения

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

14.07.1884

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884

Отец: Рябцев Филипп Ильич

Мать: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Богач Леон Петрович

Отец ребёнка: Богач Пётр Стефанович

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Богач Пётр Стефанович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богач Пётр Стефанович

Смерть
1961
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