Рябцева Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мельник Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1878
Сын: Рябцев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Рябцев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Богач Мария Филипповна
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1886
Сын: Рябцев Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1887
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Рябцев Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1891
Сын: Рябцев Софоний Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1897
Дочь: Гуринович Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1905
Сын: Рябцев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богач Евдакия Филипповна
Отец ребёнка: Рябцев Филипп Ильич
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно