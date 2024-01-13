Богач Пётр Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Богач Леон Петрович
Мать ребёнка: Богач Мария Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Богач Мария Филипповна
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богач Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно