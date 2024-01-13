Богач Пётр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богач Пётр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Богач Леон Петрович

Мать ребёнка: Богач Мария Филипповна

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Богач Мария Филипповна

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богач Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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