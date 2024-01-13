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Рябцев Филипп Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Рябцев Илья Васильевич

Мать: Рябцева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мельник Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1878

Сын: Рябцев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Рябцев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Богач Мария Филипповна

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1886

Сын: Рябцев Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1887

Сын: Рябцев Степан Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Рябцев Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1891

Сын: Рябцев Софоний Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Гуринович Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

заст. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Рябцев Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богач Евдакия Филипповна

Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
1926
д. Заречное, Стародорожский район, Минская область, БССР
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