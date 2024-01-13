Рябцев Филипп Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Рябцев Илья Васильевич
Дочь: Мельник Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Дочь: Богач Мария Филипповна
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Софоний Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Дочь: Гуринович Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Сын: Рябцев Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна
Дочь: Богач Евдакия Филипповна
Мать ребёнка: Рябцева Александра Фёдоровна