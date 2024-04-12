Тверитин Тимофей Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитин Тимофей Зиновьевич

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

29.10.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1822 г.р.
1832 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1855 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Тверитин Зиновий Андреевич

Мать: Тверитина Екатерина Кирилловна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Тверитина Дарья Семеновна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Михаил Иванович, Дмитрий Зиновьчевич, Афанасий Иванович Тверитины по невесте того же села удельные крестьяне Иван Лазаревич, Фома Лазаревич, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тверитина Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тверитина Дарья Семеновна

Бракосочетание
1855

Жена: Тверитина Матрена Степановна

Между 1852 и 1858 годом умирает первая жена и он женится на Матрене Степановне
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Тверитин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Тверитина Матрена Степановна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
29.10.1910 ст.
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
От старости 88 лет
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