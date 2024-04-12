Тверитин Тимофей Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти29.10.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
20.02.1842
по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Михаил Иванович, Дмитрий Зиновьчевич, Афанасий Иванович Тверитины по невесте того же села удельные крестьяне Иван Лазаревич, Фома Лазаревич, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тверитина Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тверитина Дарья Семеновна
Бракосочетание
1855
Между 1852 и 1858 годом умирает первая жена и он женится на Матрене Степановне
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Тверитин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Тверитина Матрена Степановна
Смерть
29.10.1910 ст.
От старости 88 лет