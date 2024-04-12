Тверитин Зиновий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти27.04.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1816
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тверитина Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тверитин Тимофей Зиновьевич
Мать ребёнка: Тверитина Екатерина Кирилловна
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1869 ст.
причина чахотка