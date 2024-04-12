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Тверитин Зиновий Андреевич

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

27.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1779 г.р.

Жена

1803 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1821 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Тверитин Андрей Иванович

Мать: Тверитина Федосья Федоровна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тверитина Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тверитин Тимофей Зиновьевич

Мать ребёнка: Тверитина Екатерина Кирилловна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тверитина Екатерина Кирилловна

Смерть
27.04.1869 ст.
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
причина чахотка
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