Тверитина Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тверитин Зиновий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тверитин Тимофей Зиновьевич
Отец ребёнка: Тверитин Зиновий Андреевич
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно