Тверитина Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитина Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1821 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тверитин Зиновий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тверитин Тимофей Зиновьевич

Отец ребёнка: Тверитин Зиновий Андреевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Родился по ИВ либо в 1820, 1821,1822 годах - все расчеты от возраста
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тверитин Зиновий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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