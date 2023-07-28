Тверитин Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитин Григорий Тимофеевич

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
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Рождение ребёнка
21.09.1881

Сын: Тверитин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно