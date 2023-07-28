Тверитин Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
21.09.1881
Сын: Тверитин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно