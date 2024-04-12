Тверитина (Мездрина) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Бракосочетание
20.02.1842
по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Михаил Иванович, Дмитрий Зиновьчевич, Афанасий Иванович Тверитины по невесте того же села удельные крестьяне Иван Лазаревич, Фома Лазаревич, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тверитин Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тверитин Тимофей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно
Умерла между 1852 и 1858 годами