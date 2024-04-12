Тверитина (Мездрина) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитина (Мездрина) Дарья Семеновна

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Тверитин Тимофей Зиновьевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Михаил Иванович, Дмитрий Зиновьчевич, Афанасий Иванович Тверитины по невесте того же села удельные крестьяне Иван Лазаревич, Фома Лазаревич, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тверитин Тимофей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тверитин Тимофей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
Умерла между 1852 и 1858 годами
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