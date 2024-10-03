Говорухин Максим Кириллович
Место рождения
Дата рождения06.08.1874
Дата смерти07.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, солдат
Бракосочетание
09.11.1894
Рождение ребёнка
24.08.1896
Сын: Говорухин Пётр Максимович
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: Немальцева (Говорухина) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1901
Дочь: Говорухина Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
14.05.1904
Сын: Говорухин Пётр Максимович
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
21.03.1907
Сын: Говорухин Степан Максимович
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Говорухин Николай Максимович
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
14.01.1914
Дочь: Зуева (Говорухина) Александра Максимовна
Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична
Смерть
07.04.1922
Запись в МК - от чахотки