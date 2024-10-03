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Говорухин Максим Кириллович

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1874

Дата смерти

07.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1874

Отец: Говорухин Кирилл Харитонович

Мать: Говорухина (Ильина) Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, солдат
Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Говорухин Пётр Максимович

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Немальцева (Говорухина) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1901

Дочь: Говорухина Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Говорухин Пётр Максимович

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1907

Сын: Говорухин Степан Максимович

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Говорухин Николай Максимович

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1914

Дочь: Зуева (Говорухина) Александра Максимовна

Мать ребёнка: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.04.1922
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Запись в МК - от чахотки

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